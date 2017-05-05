В Венесуэле за месяц протестов убиты 35 человек

2017-05-05 05:04 | www.trend.az | 4

Число убитых за месяц протестов в Венесуэле, начавшихся 4 апреля, составило 35 человек, еще 717 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Больше всего людей – 18 человек – погибли в столице страны Каракасе, шестеро – в штате Карабобо, пять – в Ларе, по двое – в Мериде и Миранде, по одному – в штатах Баринас и Тачира. Среди убитых – четыре подростка, а также один национальный гвардеец и один полицейский, отмечает портал Universal.