Турция рассчитывает запустить первый реактор АЭС «Аккую» к 2023 году

2017-05-05 05:49 | www.apa.az | 4

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что подготовка к строительству первого энергоблока АЭС «Аккую» вышла на финальный этап. Как передает АПА, об этом сообщает ТАСС.

«У нас с Россией выработана «дорожная карта», проект «Аккую» реализуется успешно. Сейчас в вопросах строительства энергоблоков мы вышли на финальный этап, и скоро, в течение месяца, начнется рытье котлована под реактор», — сказал Зейбекчи.

Он также подчеркнул, что станция должна заработать к 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия вложит в строительство турецкой АЭС «Аккую» $22 млрд.