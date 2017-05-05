Белый дом разморозил сделку по продаже Эр-Рияду высокоточных ракет

2017-05-05 06:18 | www.apa.az | 3

Администрация президента США Дональда Трампа разморозила сделку по продаже Эр-Рияду высокоточных управляемых ракет. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Как сообщает агентство Рейтер, речь идет о сделке на сумму более миллиарда долларов, которая включает бронебойные боеголовки и высокоточные управляемые ракеты Paveway.

Отмечается, что оформление сделки было заморожено предыдущей администрацией президента Обамы на фоне участия Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене, многочисленными жертвами которого становится мирное населения.

"Администрация (Трампа) разблокировала их, теперь они работают над представлением сделки в конгрессе", — заявил саудовский министр, который находится с визитом в Вашингтоне.