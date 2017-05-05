В Баку произошла цепная авария

2017-05-05 06:50 | www.apa.az | 4

В Баку произошла цепная авария. Как сообщает АПА, ДТП зарегистрировано минувшей ночью в Наримановском районе. На проспекте Азадлыг столкнулись автомобили марок «ГАЗ 3110», Daewoo и Mercedes. По предварительным данным виновником ДТП является Mercedes, который не успев отреагировать на красный сигнал светофора из-за короткой дистанции, врезался в Daewoo, которого, в свою очередь, от сильного удара отбросило на «ГАЗ 3110».

В результате ДТП никто не пострадал.

Ведется расследование.