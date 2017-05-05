Азербайджан проведет на Каспии сейсмоисследования

2017-05-05 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) установит в течение года три донных сейсмографа в Каспийском море, сказал Trend в пятницу генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли.

По словам Йетирмишли, договоренность по установке донных сейсмографов достигнута с азербайджанской компанией SOCAR.

"В настоящее время мы ждем решения правительства, чтобы приступить к реализации поставленных задач. Места дислокации сейсмографов уже определены и в Азербайджан доставлено необходимое оборудование. Сейсмографы будут установлены на месторождениях "Умид", "Бахар" и "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия", - сказал Йетирмишли.

Проект, по словам главы РЦСС, крайне важен для проведения сейсмологических исследований, так как Каспийское море не только обладает богатым потенциалом углеводородного сырья, но здесь также локализованы сейсмически активные зоны.

"Наибольшую угрозу для Баку и Абшеронского полуострова в основном представляют землетрясения, происходящие на Каспии, сохраняющем свою сейсмоактивность, по сей день. За последние годы в Каспийском море были зафиксированы землетрясения магнитудой пять и более баллов", - сказал Йетирмишли.

Сейсмографы будут установлены специалистами американской компании Kinemetrics, являющейся поставщиком сейсмологического оборудования. В перспективные планы Республиканского сейсмологического центра НАНА входит повышение качества морских сейсмологических исследований.

В настоящее время общее число сейсмостанций, функционирующих на территории Азербайджана, составляет 35. Все станции подключены к спутниковой системе.

Головная станция находится на территории Академического городка в Баку, куда при помощи спутника в режиме реального времени регулярно поступает информация с вибрационных сенсоров, установленных в сейсмоактивных точках Азербайджана. После обработки данных система выдает сведения о точном месте землетрясения, времени и силе.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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