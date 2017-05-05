С сегодняшнего дня в Баку ограничивается движение транспорта по специальным полосам

2017-05-05 08:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Баку будет ограничено движение транспорта по специальным полосам, сообщил Trend начальник отдела по связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Асадов отметил, что в связи с проведением IV Игр исламской солидарности этой полосой будут пользоваться только привлеченные организационным комитетом и специально отмеченные автомобили.

По его словам, если автомобили без разрешения пересекут эти полосы, то владельцы этих транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

Асадов сказал, что поставлены знаки, запрещающие движение по желтой полосе. Нарушители будут оштрафованы в размере 40 манатов. Движение по этим полосам, предназначено только для перевозки спортсменов и других лиц, зарегистрированных в связи с участием на Играх.

"Для использования желтой полосы аккредитованными журналистами нужно согласовать это с организационным комитетом и пройти регистрацию, приклеив специальную бирку на личный автомобиль. Специальную бирку нужно приклеить на переднее стекло и задний капот", - сказал Вагиф Асадов.

(Автор: Самир Али)