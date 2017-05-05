Гендиректор UNESCO: «Мы должны еще больше укрепить диалог и мир»

2017-05-05 11:07 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на официальной церемонии открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога заявила генеральный директор UNESCO Ирина Бокова. Она сказала, что человечество - это одна семья: «Это видение мира UNESCO. Мы должны сохранить богатство человечества. Мы также пропагандируем глобальное гражданство. Для UNESCO важны мир и спокойствие. Мы нуждаемся в солидарности и понимании, создании условий для инноваций».

Гендиректор UNESCO сказала, что они реализуют программы для защиты молодого поколения от радикализма: «Мы должны осуществлять деятельность, которая будет способствовать решению глобальных проблем и урегулированию конфликтов. Мы должны повысить уровень просвещения, усилить меры по предотвращению расизма и потенциальных геноцидов, должны еще больше укрепить диалог и мир. Культурное разнообразие должно стать источником гордости для всего человечества».