Строительство «Турецкого потока» стартует в ближайшие дни

2017-05-05 09:27 | www.oxu.az | 2

«Газпром» готов начать в течение нескольких дней укладку труб на морском участке «Турецкого потока».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, об этом глава компании Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Миллер сообщил Путину, что «Газпром» уже завершил все подготовительные работы по проекту и ждет команды для начала укладки морского участка.

Путин выразил уверенность, что Турция будет поддерживать проект. «Надо начать работать», - распорядился президент, поручив начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока».

В рамках соглашения по дну Черного Моря предполагается протянуть четыре ветки трубопровода.

При этом вопросы, связанные с конструкцией, строительством и использованием первых двух веток переданы в ведение компании South Stream Transport B.V., о чем российская сторона проинформировала Анкару.

Каждая из двух веток проекта «Турецкий поток» будет иметь мощность прокачки 31.5 миллиарда кубометров газа в год. Одна ветка будет построена до Турции, другая предназначена для удовлетворения потребностей Европы.

Н.О.