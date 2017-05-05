Азербайджан, Россия и Турция ведут переговоры о создании совместной межпарламентской группы

2017-05-05 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Россия и Турция на межпарламентском уровне ведут активные переговоры о создании совместной межпарламентской группы дружбы, сообщил Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.

Депутат Госдумы напомнил, что помимо группы дружбы Россия-Азербайджан создана группа дружбы Россия-Турция, и обе группы интенсивно и очень плодотворно работают.

«Я думаю, что и трехсторонняя группа будет - это требование времени. Наши страны настроены на сотрудничество», - сказал Савельев.

Он отметил, что Азербайджан и Турцию связывают очень прочные отношения, так же как и Азербайджан с Россией, и в частности, Азербайджан сделал все возможное для разрешения ситуации, когда российско-турецкие отношения были крайне обострены.

«В свете этих обстоятельств, трехсторонняя группа, полагаю, будет исключительно эффективной площадкой для обсуждения межгосударственных вопросов и обмена опытом», - сказал депутат Госдумы.

Говоря о планах по сотрудничеству, в рамках группы дружбы Россия-Азербайджан на ближайшее будущее, Савельев сообщил, что планируются взаимные поездки групп парламентариев, проведение совместных заседаний с обсуждением актуальных вопросов двухсторонних отношений. В то же время, отдельным и одним из самых важных пунктов, по его словам, является просветительская деятельность. В частности запланированы широкомасштабные акции в российских и азербайджанских СМИ с целью донесения до граждан информации об истории и культуре двух государств и о развитии двусторонних отношений.

«Вероятно самое главное - активная позиция парламентариев - представителей групп дружбы между нашими странами, их деятельность по налаживанию контактов между Россией и Азербайджаном на разных уровнях, безусловно, способствует интенсификации процесса поиска путей разрешения Карабахского конфликта мирным путем», - сказал Савельев.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova