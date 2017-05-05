Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу стал глобальным международным мероприятием (версия 3)

2017-05-05 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Инициатива по организации Всемирного форума по межкультурному диалогу была предложена шесть лет назад, и он впервые был проведен в Баку, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии в пятницу в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

«С тех пор форум превратился в глобальное международное мероприятие, которое занимается решением одного из самых важных вопросов глобальной повестки дня – вопроса межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что важность каждого международного мероприятия, форума, оценивается не только по тому, какие темы на нем обсуждаются, но и по тому, кто принимает в нем участие.

«Мы очень рады, что сегодня в форуме принимают участие более 800 гостей, представляющих более 120 стран. Это, в первую очередь, демонстрирует важность форума и важность обсуждений, которые будут проведены сегодня и завтра. Мы гордимся тем, что число партнеров форума и организаций, которые принимают участие в его организации, также растет», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что правительство Азербайджана организует этот форум в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Советом Европы и Всемирной туристской организацией.

«Уверен, что дискуссии и обмен мнениями в ходе форума будут способствовать развитию межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан на протяжении веков был местом встречи различных цивилизаций и культур.

«Наша география, наша история и развитие в Азербайджане демонстрируют, что межкультурный диалог является одним из важнейших вопросов», - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что без такого диалога мир был бы гораздо опаснее.

По его словам, история, традиции и география Азербайджана фактически диктовали, что страна может и должна быть местом, где встречаются цивилизации.

Глава государства отметил, что на протяжении столетий люди в Азербайджане жили в условиях многообразия.

"Мультикультурализм, этническое и религиозное многообразие - это наша история и сегодняшняя реальность, и мы этим гордимся. Сегодня Азербайджан является мультиэтнической, многоконфессиональной страной и представители всех этнических групп и религий живут здесь в мире и согласии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что исторические памятники страны также наглядно демонстрируют культурное разнообразие Азербайджана и его древнюю историю.

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