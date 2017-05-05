Представитель генсека ООН: «Мы видим Азербайджан в качестве важного партнера»

2017-05-05 11:28 | www.apa.az | 3

«Бакинский процесс превратился в платформу».





Как сообщает АПА, об этом на церемонии официального открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога сказал верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер. Он отметил, что необходимо объединить усилия для достижения поставленных целей:





«Генсек ООН также уделяет огромное значение призывам к миру. Мы должны сотрудничать, достичь поставленных целей и задач. Мы должны предотвращать военные конфликты. Важно защищать права людей. Мы должны пользоваться межкультурным диалогом как средством для предотвращения конфликтов, достижения мира. Основной целью Бакинского процесса является устойчивое развитие и поощрение диалога в мире. ООН видит межрелигиозный и межкультурный диалог эффективным средством борьбы с радикализмом».

Насир Абдулазиз Аль-Насер отметил, что Альянс цивилизаций адресован гражданским обществам, религиозным лидерам, женщинам и молодежи. Он считает необходимым борьбу против экстремизма и терроризма: «Давайте не будем забывать, что сегодняшние вызовы используются некоторыми религиозными группами для манипуляции. Не забывать, что для восстановления мира важно общечеловеческое единство. Для достижения новых целей следует уделять внимание налаживанию культурных мостов. Мы должны знать, что прогресс может быть достигнут интеграцией между людьми, религиями и культурами. Экстремисты стараются принизить наши ценности. Мир будет жить в условиях безопасности, когда люди будут чувствовать безопасность в повседневной жизни. Для достижения этих целей мы видим Азербайджан как значимого партнера».