В Пентагоне признали факт нанесения удара по мечети в Сирии

2017-05-05 09:35 | www.oxu.az | 2

Центральное командование США (СЕНТКОМ) в результате расследования пришло к выводу, что авиация США 16 марта нанесла удар в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое являлось частью мечети.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух официальных представителей Пентагона.

В ходе расследования выяснилось, что здание, которое подверглось авиаудару, раньше использовалось в религиозных целях.

Отмечается, что американским военным запрещено наносить удары по зданиям, использующимся в религиозных целях, больницам и школам.

При этом подобные строения могут быть исключены из списка запрещённых для нанесения ударов, если подтверждено, что они используются террористами.

При этом не уточняется, было ли здание лишено «защитного» статуса или нет.

17 марта СЕНТКОМ сообщил, что «объектом авиаудара была не мечеть, а здание, где проходила встреча боевиков».

Позднее Пентагон заявил о ликвидации десятков боевиков в результате удара в Аль-Джине в Сирии.



Н.О.