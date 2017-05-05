Госслужба по мобилизации открыла охоту на «негодных»

2017-05-05 09:42 | www.oxu.az | 2

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу и врачебные комиссии всерьез взялись за симулянтов, которые под видом различных болезней признаются негодными к военной службе и получают военный билет. В связи с этим в министерстве создана спецкомиссия, которая вновь проверит состояние здоровья «негодных» молодых людей и проведет расследование в соответствующих структурах, выдавших эти билеты. Нарушители закона будут наказаны по всей строгости.

Как передает Oxu.Az, военный журналист Рамиль Мамедли в интервью Metbuat.az предложил в таких случаях применять штрафы.

«При призыве на военную службу, в том числе проводится медицинское обследование. Призванный на военную службу человек должен пройти врачебное обследование.

Госслужба по мобилизации – структура, регулирующая и осуществляющая призыв на военную службу. В этой структуре имеется медкомиссия. Медкомиссия исследует ситуацию со здоровьем призывников, принимает решение, а потом этот человек идет служить», - отметил он.

По его словам, раньше люди с нормальным здоровьем, но имевшие какие-то небольшие проблемы, готовили поддельные документы:

«Комиссии принимали такие незаконные решения. Но после появления Службы по мобилизации эти проблемы были решены. Теперь процесс призыва на военную службу будет более прозрачным.

Конечно, у некоторых людей действительно имеются проблемы со здоровьем, поэтому им предоставили отсрочку. Но расследование случаев, произошедших до появления Службы по призыву – очень правильное решение. Полагаю, что Минобороны и Госкомиссия по призыву должны совместно действовать в этом вопросе. Сегодня некоторые граждане уклоняются от прохождения военной службы, несмотря на нормальное здоровье. Среди них даже много людей в возрасте 40-45 лет. Я предлагаю штрафовать таких людей».

З.Г.

