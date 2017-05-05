Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на 1,9%

2017-05-05 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК четвертого мая составила 47,44 долларов за баррель, что на 0,9 доллара меньше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на "черное золото" резко снижаются в пятницу утром на фоне опасений участников рынка по поводу сохранения глобального переизбытка этого сырья на рынке, по причине роста добычи в США.



По состоянию на 11:06 пятницы, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 5,91 процента — до 47,79 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,25 процента — до 44,83 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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