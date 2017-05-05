Россия прилагает усилия для решения карабахского конфликта – глава группы дружбы Россия-Азербайджан

2017-05-05 11:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Россия прилагает все необходимые усилия для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем, сказал Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев.

Он напомнил, что Россия изначально предложила себя в качестве переговорщика и все это время не отступала от своей позиции.

«При нашем посредничестве идут переговоры, проводятся консультации. Проделана очень большая работа. Я уверен, что конфликт будет разрешен мирным путем - согласно международному праву, с обязательным сохранением территориальной целостности Азербайджана», - сказал Савельев.

По мнению российского депутата, переговорный процесс по поводу конфликта необходимо продолжать в рамках Минской Группы ОБСЕ.

«Минская группа работает активно, решения предлагаются, обсуждения идут. Все страны, и в первую очередь Россия, создают максимально благоприятные условия для переговоров. Уверен, что эта деятельность принесет свои плоды, и конфликт будет разрешен», - сказал Савельев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)

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