Генсек Всемирной туристической организации: «Мы сегодня услышали важные заявления президента Азербайджана»

2017-05-05 11:29 | www.apa.az | 3

«Мы сегодня услышали важные заявления президента Азербайджана».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил генсек Всемирной туристической организации Талеб Рифаи на церемонии открытия 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что произошедшие в прошлом события в будущем повторяются: «Мы как глобальные лидеры на одном корабле должны идти вперед в правильном направлении. Мы должны обеспечить свободное перемещение людей».

Он отметил, что сегодня в мире каждая 10 работа связана с туризмом: «В предстоящие годы удельный вес туризма еще более возрастет. Но имея полномочия, мы несем и ответственность. Передвижение 1 миллиарда 800 миллионов человек создает возможности для развития национальных экономик».