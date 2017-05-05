Гендиректор ISESCO: «СБ ООН не может исполнять свои обязанности»

2017-05-05 11:44 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на официальной церемонии открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога заявил гендиректор ISESCO Абдулазиз бин Осман Аль-Тувейджри.

Гендиректор ISESCO сказал, что Азербайджан является мирной, демократичной и развивающейся страной: «Всем странам нужен мир. Но мир невозможен в условиях фобий, несправедливости. Мы не можем достичь этого, так как сверхдержавы ведут борьбу только за свои интересы. Нагорно-карабахский конфликт является показателем этого. Территориальная целостность Азербайджана нарушена, резолюции СБ ООН не выполняются. Сегодня в Сирии разрушается культурное наследие. СБ ООН не может исполнять свои обязанности».

Абдулазиз бин Осман Аль-Тувейджри отметил, что сегодня богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее: «Я против этого, это безрассудство. Богатые страны оказались по одну, бедные же – другую стороны. Наша деятельность направлена на развитие диалога, мирное проживание народов. Мы поддержим президента Азербайджана в достижении поставленной им цели».