С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более миллиона пассажиров

2017-05-05 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2017 года бакинский Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,062 миллиона пассажиров, что на 36 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

На долю национального авиаперевозчика AZAL пришлось 594 тысячи всех пассажиров, из которых 158 тысяч было перевезено на внутренних рейсах в Нахчыван, Гянджу и Габалу.

904 тысячи пассажиров (85 процентов) зафиксировано на международных рейсах. 48,2 процента от общей доли международных перевозок аэропорта пришлись на долю "Азербайджанских Авиалиний", 51,8 процента - иностранных авиаперевозчиков.

Стамбул, Москва, Дубай и Киев, по-прежнему, возглавляют список самых популярных международных направлений – пассажиропоток в эти города составил 62 процента от общего числа. Среди популярных направлений также числятся Тегеран, Тбилиси, Доха и Санкт-Петербург (12 процентов пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 28 авиакомпаний, из них пять лоукостеров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория "4 Звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

(Автор: Максим Цурков)