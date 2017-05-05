В Ташкенте вновь ощутили подземные толчки

2017-05-05 12:03 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В пятницу в 10:09 в Ташкенте ощущалось очередное за последние несколько дней землетрясение.

По данным сейсмостанции «Ташкент» сила подземных толчков в столице составила 3,5 балла, в Фергане, Андижане и Намангане 3 балла, Сырдарье и Джизаке - 2 балла.

Эпицентр, по данным ташкентской сейсмостанции, находился в 258 километрах к юго-востоку от Ташкента, на территории Таджикистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,1 балла.

По сообщению МЧС республики, информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщалось, в среду в 9.48 местного времени в столице и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане на расстоянии менее 300 километров. Сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила шесть баллов.

В четверг, в 16:10 жители Ферганы, Андижана, Намангана и Ташкента вновь ощутили землетрясение силой в два балла.

По информации сейсмостанции «Ташкент», эпицентр землетрясение находился в юго-восточном направлении в 260 км от Ташкента на территории Таджикистан. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,2 балла.

(Автор: Демир Азизов)