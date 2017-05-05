В Международном аэропорту Гейдар Алиев проводятся пожарно-тактические учения

2017-05-05 11:49 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, основная цель учений – усиление взаимодействия соответствующих структур для обеспечения безопасности на территории аэропорта накануне IV Игр исламской солидарности, повышение профессионализма личного состава для предотвращения возможных пожаров и эффективного устранения их последствий.

В учениях принимают участие личный состав и техника Государственной противопожарной службы МЧС, Службы спасения особого риска, Медицинской службы, а также службы безопасности Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары».

В рамках учений проводятся занятия по тушению условного пожара в пассажирском самолете, эвакуации пассажиров и оказанию им первой медицинской помощи.