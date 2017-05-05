Смартфоны «без границ» уже в продаже!

2017-05-05 10:00 | www.oxu.az | 2

С сегодняшнего дня Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ уже поступили в продажу в Азербайджане. Оба флагмана появились на прилавках магазинов и доступны в трех цветах: черном, золотом и в совершенно новом – «Серая орхидея».

Смартфоны получили изогнутые экраны, и лишились боковых рамок, отсюда и название новой технологии - «Безграничный дисплей», в свою очередь экран занимает практически всю переднюю часть корпуса (почти 84%).

Galaxy S8 и S8+ оснащены 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением Quad HD+ (2960х1440 пикселей) соответственно. Кнопка «Home» теперь виртуальна и размещена непосредственно на самом дисплее и чувствительна к силе нажатия.

Немаловажной чертой новых флагманов является высокая степень безопасности. Благодаря сканеру радужной оболочки глаз, разблокировать смартфон сможете только вы, и никто другой, даже ваш брат близнец. Также возможно разблокировать смартфон благодаря функции распознавания лица, а сканер отпечатка пальца с лицевой панели перемещен на заднюю часть корпуса и расположен рядом с камерой.

Улучшения также коснулись и камер смартфонов. 12- мегапиксельная основная камера с технологией Dual Pixel, с системой оптической стабилизации изображения, получила технологию Мульти-кадровой съемки, это означает, что фотографии в темное время суток, а также движущихся объектов, получатся четкими и яркими.

Передняя же камера, улучшена до 8 мегапикселей и обзавелась смарт-автофокусом, который в паре с функцией распознавания лиц подарит вам очень детальные и яркие селфи.

Galaxy S8 и S8+ первые в мире смартфоны, оснащенные 10-нм процессором. «Сердцем» флагмана выступит Samsung Exynos 8895, который на 10% сильнее предыдущего поколения, но при этом потребляет на 20% меньше энергии.

Оперативная память в устройстве составляет 4 ГБ, а 64 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения картой microSD до 256 ГБ будет отличным хранилищем всех ваших фотографий, фильмов и мелодий.

Благодаря тому, что смартфоны прошли IP68 сертификацию (защищены от пыли, а также могут находиться до 30 минут в воде, на глубине 1,5 м), вы сможете не волноваться, если попадете под сильный дождь или разольете на устройство воду.

Аккумулятор смартфонов получил емкость 3000 мАч для S8 и 3500 мАч для S8+. Аккумуляторы прошли 8-ступенчатую проверку безопасности. В девайсах предусмотрена возможность быстрой и беспроводной зарядки.

Изящный дизайн, безграничный экран и невероятная мощь «под капотом» вкупе с высочайшей безопасностью - это не просто черты отличного флагмана, а описание устройства, на которое будут равняться все производители в ближайший год и смартфон, который захотят приобрести люди, выбор которых – лучшее из лучших. Доступны данные смартфоны в сети магазинов: Baku Electronics, İrshad Telecom, Kontakt Home и Soliton.