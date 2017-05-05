Президент выразил соболезнования иранскому коллеге
2017-05-05 10:05 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.
Как передает Oxu.Az, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о гибели людей в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гюлистан.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим».