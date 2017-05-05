Президент выразил соболезнования иранскому коллеге

2017-05-05 10:05 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о гибели людей в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гюлистан.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим».

Н.О.

