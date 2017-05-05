Азербайджан направит экспортную миссию в Россию

2017-05-05 12:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан направит экспортную миссию в Россию в сентябре 2017 года, сказал в пятницу журналистам глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

"Как вы знаете, до конца этого года мы планируем организовать еще пять экспортных миссий. Ориентировочно, в сентябре мы направим миссию в Россию, а в октябре наша экспортная миссия посетит Китай. Также рассматривается возможность отправки экспортных миссий в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Не исключено, что в какую-то из крупных стран мы направим две миссии", - сказал Мамедов.

Отметим, что с начала года Азербайджан уже направил экспортные миссии в Катар (в феврале) и Казахстан (в апреле), а также в Германию, Афганистан и Пакистан.

В рамках запущенного в ноябре прошлого года механизма продвижения национального бренда Made in Azerbaijan уже было организовано восемь экспортных миссий (Китай, Дубай, Афганистан, Пакистан, Катар, Германия, Казахстан) с участием местных производителей. Успех был моментальным. Согласно подписанным договорам, в ходе первых экспортных миссий, начался экспорт красного вина в Китай и продовольственных продуктов в ОАЭ, которые являются новыми рынками для Азербайджана.

Также достигнуты договорённости по экспорту мёда в Дубай, гранатового сока на европейские рынки, фруктовых соков в Афганистан и Пакистан, труб, изделий из полиэтилена в Пакистан, а в Катар уже началась поставка уличной и городской мебели. Кроме того, на выставках в Дубае (Gulfood 2017) и Германии (Prowein), где азербайджанские компании принимали участие единым стендом, получены заказы на экспорт лесных орехов в Испанию, с также проведены переговоры по экспорту фруктов и овощей, фруктовых соков, мёда, сухого молока, мяса, чая, орехов в страны Персидского залива и выходу в торговые сети, действующие в этом регионе. Также ведутся переговоры по поставкам в Казахстан лимонада, минеральных вод и нафталановой мази.

(Автор: Анвар Мамедов)