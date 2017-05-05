Азербайджан является моделью демократии, мира, развития и межкультурного диалога - ИСЕСКО

2017-05-05 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является моделью демократии, мира, развития и межкультурного диалога, сказал в пятницу генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри, выступая на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Миру нужен мир, но его нельзя достичь, если сохраняется ненависть, несправедливость, фобии и войны. Я считаю, что единственная причина подобных явлений связана с тем, что сверхдержавы не выполняют свою работу должным образом. Они воют за собственные интересы и не дают Совету безопасности ООН выполнять свою работу, тем самым, мешая обеспечению мира и безопасности. Конфликт в Нагорном Карабахе является типичным примером подобного отношения", - сказал гендиректор.

Аль-Тувейджри подчеркнул, что во всем мире продолжаются различные войны, и сверхдержавы должны прекратить взаимное противостояние и сделать так, чтобы Совет безопасности ООН выполнял свою работу.

По словам гендиректор ИСЕСКО, необходимо говорить об этих проблемах во всеуслышание, так как сегодня не время для дипломатических фраз, а время для конкретных действий.