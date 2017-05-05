Генсек FAO: «Продовольственная безопасность невозможна без мира»

2017-05-05 11:54 | www.apa.az | 3

На официальной церемонии открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога было зачитано обращение генсека Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Жозе Грациано да Силвы.

Как сообщает АПА, генсек FAO сказал, что продовольственная безопасность невозможна без мира.

Жозе Грациано да Силва отметил, что для обеспечения мира важен межкультурный диалог: «Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН организует совместно с Азербайджаном мероприятие по этому направлению. Только благодаря совместному сотрудничеству можно дать ответ вызовам. Подводя итоги, я благодарю Азербайджан за эти инициативы».