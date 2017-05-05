МККК выразил отношение к сообщениям об обстреле армянами его сотрудников в Агдаме

2017-05-05 11:56 | www.apa.az | 3

Международный комитет красного креста (МККК) выразил отношение к информации об обстреле армянами минувшим днем сотрудников комитета в направлении Агдама.

Как сообщила АПА глава отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, сотрудники представляемой ею организации в этот день были в Агдаме, однако они не были мишенью: «МККК реализует различные гуманитарные проекты для того, чтобы поддержать гражданское население, проживающее в зоне Нагорного Карабаха на территориях вблизи линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы.

Мы регулярно навещаем эти общины, проводим работу по обе стороны линии фронта. Один из новых проектов, который МККК осуществляет вместе с местными органами, заключается в ремонте артезианского колодца в селе Ахмедагалы Агдамского района. В связи с распространенной в медиа информацией можем сказать, что мы подтверждаем нахождение наших сотрудников там 4 мая. Однако нет никаких признаков и оснований утверждать, что мишенью были сотрудники или транспортные средства МККК».