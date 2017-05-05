Армяне обстреляли азербайджанские позиции

2017-05-05 10:12 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 117 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, Шаваршаван Ноемберянского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы, Баш Гарвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Н.О.

