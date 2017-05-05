Прогноз МВФ по Азербайджану

2017-05-05 10:18 | www.oxu.az | 2

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП стран Кавказа и Центральной Азии в 2017 году на уровне 3,1%, в 2018 году - на 4,1%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в бюллетене МВФ.

«Темпы роста экономики повысились как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах нефти. Несмотря на это, темпы роста гораздо ниже тех, что были в 2000-2013 годах. В 2016 году ВВП в странах Кавказа и Центральной Азии вырос на 2,4%».

МВФ прогнозирует повышение темпов роста экономики в Казахстане в текущем и следующем годах в результате увеличения нефтедобычи на Кашаганском месторождении. В странах-экспортерах нефти рост ВВП в 2017 году прогнозируется на уровне 3,1%, в 2018 году - 4,1%. В 2016 году экономический рост в этих странах составил 2,2%. В странах-импортерах нефти рост экономики ожидается в 2017 году на уровне 3,6%, в 2018 году - 3,9% после увеличения на 3,3% в 2016 году.

Согласно бюллетеню, в странах-экспортерах нефти в регионе дефицит бюджета (без учета поступлений доходов от нефти) в 2017 году будет на уровне до 20,6% ВВП, в 2018 году - 13,5% ВВП (в 2016 году - 14,9% ВВП).

«Это, прежде всего, объясняется предоставлением единовременной комплексной поддержки банковской системе в Казахстане и внеплановым переводом средств из Нефтяного фонда Азербайджана Центральному банку Азербайджана для погашения долговых обязательств», - говорится в документе.

В бюллетене также отмечается, что темпам роста и диверсификации экономики могут помешать слишком жесткие бюджетные ограничения. По прогнозу МВФ, снижение инфляции в странах-экспортерах нефти ожидается в 2017 году до 8,3%, в 2018 году - до 7,6% (в 2016 году - 11,5%).

«Эти прогнозы отражают ослабевающее инфляционное давление в Казахстане в связи с недавним укреплением курса тенге и сокращением государственных расходов. Еще одним фактором являются перспективы умеренной инфляции в Азербайджане и результате планируемой бюджетной консолидации, а также более жесткой денежно-кредитной политики по мере перехода страны к полностью гибкому обменному курсу», - указывается в документе.

У.А.

