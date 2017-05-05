День ковродела в Азербайджане: Цветовая гамма и уникальное сплетение узолов (ФОТО)

2017-05-05 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в Баку состоялось открытие выставки-продажи ковров и ковровых изделий мастериц из различных регионов страны, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия директор музея, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM (Международный совет музеев) Ширин Меликова, заведующий отделом учреждений культуры и народного искусства министерства культуры и туризма Азербайджана Фикрет Бабаев и другие отметили, что благодаря усилиям и заботе государства искусство азербайджанского ковра было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Было подчеркнуто, что 25 ноября 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении профессионального праздника "День ковродела". Согласно распоряжению, ежегодно 5 мая в Азербайджане будет отмечаться профессиональный праздник "День ковродела".

Также было подчеркнуто, что азербайджанское ковровое искусство имеет древнюю историю, образцы древнего искусства бережно хранятся и демонстрируются в крупных музеях мира и частных коллекциях.

В связи с профессиональным праздником "Днем ковродела" был проведен ряд мероприятий, среди которых , мастер-класс по ковроткачеству и конференция с участием мастеров, художников, исследователей, представителей науки и культуры. На конференции были затронуты вопросы развития коврового искусства, исследования, пропаганды, сохранения забытых техник ткачества для будущих поколений, продажи ковров ручной работы в стране и за рубежом, обеспечения ткачей сырьем.

Руководством музея ковра азербайджанским мастерицам были вручены почетные грамоты.

Гости ознакомились с выставкой ковров и ковровых изделий мастериц из разных регионов Азербайджана.

Неисчерпаемое и уникальное сплетение узоров и орнаментов, своеобразные детали и элементы, цветовая гамма, различные техники и, конечно же, высокое мастерство ткачей было высоко оценено гостями вечера

(Автор: Джани Бабаева)