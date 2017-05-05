Завтра в Баку пройдет презентация нового Changan CS75 4х4 (ФОТО)

2017-05-05 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Шестого мая в автоцентре Sirena Motors пройдёт презентация нового Changan CS75 4х4. Как сообщили в компании Sirena Motors, презентация будет состоять из двух частей. Художественная часть презентации будет в форме шоу-программы.

Напомним, что Changan CS 75 в стандартной комплектации был представлен публике в 2014 году.

Новый CS 75 предлагается с 5%-й скидкой. Покупатель, кроме покупки за наличные деньги,

может приобрести автомобиль по выгодной пятилетней лизинговой программе. Особенностью бренда Changan является гарантия на автомобили этой марки до 5 лет.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 1630. На сайте www.sirenamotors.az можно записаться на тест-драйв.