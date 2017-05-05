В БВШН завершила работу 5-я научно-техническая конференция

2017-05-05 12:02 | www.apa.az | 2

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) завершилась 5-я студенческая научно-техническая конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью БВШН, в церемонии закрытия приняли участие руководство, профессора, преподаватели и студенты БВШН, а также представители международных компаний, действующих в Азербайджане – BP, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group и Halliburton.

Выступая перед собравшимися, ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов выразил благодарность Организационному комитету за проведение конференции на высоком уровне. Он также поблагодарил преподавателей вуза, всех участников, а также представителей международных компаний, которые проявили интерес к научным работам студентов БВШН. Говоря о важной роли науки и образования в современном обществе, ректор рассказал о мерах, принимаемых руководством БВШН с целью развития науки и повышения интереса студентов к научной деятельности, и особо отметил заслуги преподавателей Высшей школы в воспитании и образовании молодого поколения. Затем Эльмар Гасымов пожелал студентам успехов в будущей научной деятельности.

Представители международных компаний выразили благодарность руководству БВШН за успешную организацию этого крупного мероприятия и вклад вуза в развитие науки в целом. Ораторы высоко оценили деятельность Высшей школы в области подготовки профессиональных национальных кадров, а также плодотворное сотрудничество представляемых ими компаний с БВШН в этой сфере.

Затем ректор Высшей школы Эльмар Гасымов наградил студентов, выступивших на конференции с наиболее значимыми докладами. Им были вручены дипломы БВШН различной степени и ценные подарки от компаний SOCAR, BP, Statoil, Total, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group, Halliburton и Confidence Capital. За лучшие доклады в секциях была награждены: "Нефтегазовая инженерия" – два студента, "Инженерия по автоматизации процессов" – два студента, "Химическая инженерия" – четыре студента, "Физика и математика" – четыре студента.