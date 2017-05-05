В Венесуэле убили лидера студенческого движения
2017-05-05 10:29 | www.oxu.az | 2
Глава отделения национальной студенческой организации Венесуэлы в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Лопес был застрелен неизвестными преступниками.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил сайт телеканала Globovision.
При нападении еще три человека получили ранения.
Генеральная прокуратура подтвердила информацию о гибели Лопеса.
Региональное надзорное ведомство уже расследует это преступление. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было.
Н.О.