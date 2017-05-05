В Венесуэле убили лидера студенческого движения

2017-05-05 10:29 | www.oxu.az | 2

Глава отделения национальной студенческой организации Венесуэлы в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Лопес был застрелен неизвестными преступниками.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил сайт телеканала Globovision.

При нападении еще три человека получили ранения.

Генеральная прокуратура подтвердила информацию о гибели Лопеса.

Региональное надзорное ведомство уже расследует это преступление. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было.

Н.О.