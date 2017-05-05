Таир Салахов, Дмитрий Дибров и другие на открытии выставки Лейлы Алиевой – ФОТО

2017-05-05 10:35 | www.oxu.az | 2

В Галерее искусств Зураба Церетели открылся благотворительный выставочный проект «Live Life» («Живая жизнь»), в рамках которого Лейла Алиева представила свои картины с целью привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Ирина Винер-Усманова, Сати Казанова, Дмитрий Дибров, Таир Салахов, Айдан Салахова и другие гости пришли поздравить дочь президента Азербайджана с открытием экспозиции.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Организаторами выставки стали общественное объединение IDEA под председательством Лейлы Алиевой, Российская академия художеств и Московский музей современного искусства. В прошлом году проект «Live Life» был представлен в Берлине, Лондоне и Париже, а теперь пришел черед российской столицы.

В Москве экспозицию можно будет увидеть до 24 мая.

A.C.

