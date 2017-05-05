В Баку прошел вечер классической музыки памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-05 12:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошло мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку. В программе вечера выступили учащиеся детской музыкальной школы №7 имени Г.Сарабского.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, заместитель начальника Главного управления культуры и туризма города Баку Назим Алиев, известные деятели культуры и искусства.

Учащиеся детской музыкальной школы №7 имени Г.Сарабского выступили под управлением художественного руководителя, Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народного артиста Теймура Гёйчаева.

Юные музыканты под аплодисменты зрителей виртуозно исполнили произведения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Вольфганга Амадей Моцарта, Франсуа Госсека, Юрия Полунина и других.

(Автор: Джани Бабаева)