Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу стал глобальным международным мероприятием (версия 4)

2017-05-05 12:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Инициатива по организации Всемирного форума по межкультурному диалогу была предложена шесть лет назад, и он впервые был проведен в Баку, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии в пятницу в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

«С тех пор форум превратился в глобальное международное мероприятие, которое занимается решением одного из самых важных вопросов глобальной повестки дня – вопроса межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что важность каждого международного мероприятия, форума, оценивается не только по тому, какие темы на нем обсуждаются, но и по тому, кто принимает в нем участие.

«Мы очень рады, что сегодня в форуме принимают участие более 800 гостей, представляющих более 120 стран. Это, в первую очередь, демонстрирует важность форума и обсуждений, которые будут проведены сегодня и завтра. Мы гордимся тем, что число партнеров форума и структур, которые принимают участие в его организации, также растет», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что правительство Азербайджана организует этот форум в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Советом Европы и Всемирной туристской организацией.

«Уверен, что дискуссии и обмен мнениями в ходе форума будут способствовать развитию межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан на протяжении веков был местом встречи различных цивилизаций и культур.

«Наша география, наша история и развитие в Азербайджане демонстрируют, что межкультурный диалог является одним из важнейших вопросов», - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что без такого диалога мир был бы гораздо опаснее.

По его словам, история, традиции и география Азербайджана фактически диктовали, что страна может и должна быть местом, где встречаются цивилизации.

Глава государства отметил, что на протяжении столетий люди в Азербайджане жили в условиях многообразия.

"Мультикультурализм, этническое и религиозное многообразие - это наша история и сегодняшняя реальность, и мы этим гордимся. Сегодня Азербайджан является мультиэтнической, многоконфессиональной страной и представители всех этнических групп и религий живут здесь в мире и согласии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что исторические памятники страны также наглядно демонстрируют культурное разнообразие Азербайджана и его древнюю историю.

Президент Ильхам Алиев проинформировал участников форума о том, что в одном из древних городов Азербайджана – Шамахы - находится одна из самых старых мечетей в мире, построенная в 1743 году, и Азербайджан этим гордится.

Глава государства также напомнил, что в другом древнем городе Азербайджана - Шеки, находится одна из старейших церквей - церковь древнего государства Кавказской Албании. Кроме того, в Баку есть Храм огня, относящийся к зороастрийской религии, который также демонстрирует культурное и религиозное многообразие Азербайджана, сказал Президент Азербайджана.

Сегодня мечети, церкви, синагоги, которые существуют в Азербайджане, защищаются государством, и строительство многих из них было профинансировано государством, подчеркнул Президент Азербайджана.

"Это демонстрирует нашу историю, а также нашу политику», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Он добавил, что мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана, и в то же время это образ жизни в стране.

"Хотя слово "мультикультурализм" является относительно новым, а порой и труднопроизносимым, в нашей стране идеи мультикультурализма существовали всегда. Независимо от периода истории, независимо от политической системы в Азербайджане, наши люди всегда были активными защитниками и пропагандистами мультикультурализма, как внутри Азербайджана, так и за пределами наших границ", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что мотивом принятия решения по организации форума, который будет заниматься межкультурным диалогом, принятого в 2011 году, были история и реалии Азербайджана, а также желание создать широкий формат для решения этих вопросов.

«Сегодня нам нужно сделать это, возможно, даже больше, чем когда-либо, прежде всего, по причине того, что, к сожалению, некоторые тенденции в мире порой ведут не к межкультурному диалогу, а к отчуждению. Мы регулярно видим, что в разных частях мира из-за непонимания между представителями разных религий и этнических групп возникают конфликты и гражданские войны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что политика мультикультурализма Азербайджана полностью поддерживается народом страны, добавив, что 2016 год был объявлен в стране "Годом мультикультурализма", а 2017-й - "Годом исламской солидарности".

«Сочетание этих двух событий - важные элементы повседневной жизни Азербайджана. Это, прежде всего, демонстрирует статус нашего общества, нашу государственную политику, а также приводит к большему пониманию в регионе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Азербайджан провел несколько важных международных мероприятий, посвященных, в частности, этому вопросу.

«Азербайджан уже пять раз проводил Международный гуманитарный форум, несколько лет назад мы организовали Всемирный саммит религиозных лидеров. В прошлом году в Баку был очень успешно проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций, и, конечно же, уже в четвертый раз мы cобрались для обсуждения вопросов межкультурного диалога», - сказал Президент Азербайджана.

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