Сокоординаторы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» встретились с американской журналисткой

2017-05-05 12:06 | www.apa.az | 2

4-го Мая 2017-го года Сокоординаторы Платформы Мира Между Арменией и Азербайджаном Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с американской журналисткой Нурит Грингер. Встреча носила ознакомительный характер. Госпожа Грингер отметила интерес, который вызвала Платформа Мира.



Кроме того, она подчеркнула важность установления мира в регионе Южного Кавказа Также госпожа Грингер сказала, что не пожалеет усилий, чтобы довести Американской публики информацию о «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», целью которой является установление стабильного мира в регионе Южного Кавказа.



Сокоординатор Платформы Мира от Армении Сюзан Джагинян рассказала гостье про историю создания Платформы Мира. Сокоординатор Платформы Мира от Азербайджана Орхан Набиев детально рассказал о будущих планах Платформы Мира. Также Орхан Набиев подчеркнул важность справедливого и мирного урегулирования конфликту между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, при этом он также отметил хрупкость режима прекращения огня и важную роль зарубежных журналистов в донесении этих истин мировому сообществу.



В конце встречи сокоординаторы сделали фото на память с гостьей.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.