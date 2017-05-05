Выяснилось, что женщину в Масаллы никто не убивал - ОБНОВЛЕНО

2017-05-05 12:12 | www.apa.az | 2

Как сообщает южное бюро АПА, Гюльгаз Исрафилова проживала в доме, расположенном в квартале Абаслы поселка Аркиван. Утром сын 72-летней женщины Мубариз Исрафилов, придя в дом, увидел, что дверь заперта. Он вошел в дом через окно и увидел лежащую на полу мать. Когда М.Исрафилов подошел к ней, то увидел, что она мертва.

Предполагается, что страдавшая на протяжении долгого времени от сахарного диабета женщина упала и умерла. На голове Г.Исрафиловой была обнаружена травма. Вероятно, она получила травму при падении.

Правоохранительные органы проинформированы о произошедшем. В ходе предварительного расследования было установлено, что разбойного нападения на дом и кражи не было. Тело направлено в морг для экспертизы.

По факту ведется расследование.