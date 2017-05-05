АО «Азеришыг» завершил все работы по подготовке к IV Играм исламской солидарности

2017-05-05 12:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проверено техническое состояние систем электроснабжения объектов, где будут проводиться спортивные состязания и тренировки IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», а также отелей, парков, общественно-бытовых точек, культурных, развлекательных и других объектов. В электросетях перечисленных учреждений и объектов проведены соответствующие проверки и тестовые работы, говорится в сообщении ОАО «Азеришыг», распространенном в пятницу.

Специалисты ОАО осуществили специальные меры для обеспечения, требуемого качественного и бесперебойного электроснабжения во время церемонии открытия и закрытия Игр.

Создан также Центральный штаб и составлен План мероприятий с привлечением ответственных за его реализацию лиц.

ОАО «Азеришыг» полностью завершил все необходимые работы, связанные с подготовкой к IV Играм исламской солидарности «Баку-2017».

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое состоится 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)