В субботу в Азербайджане возможны осадки

2017-05-05 12:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В первой половине дня в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 13-15, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность будет на уровне 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах ливневого характера. Вечером в большинстве районов дожди постепенно прекратятся, западный ветер усилится.

Ночью - 10-15, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 11-16 градусов тепла.

До 7 мая на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами грозовые дожди, ливни, град, в реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)