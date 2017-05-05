Гендиректор ISESCO: «Успех Бакинских форумов показывает то, что Азербайджан в вопросе поощрения мира идет впереди других стран»

2017-05-05 12:32 | www.apa.az | 3

«Успех проводимых в Баку форумов показывает то, что Азербайджан в вопросе поощрения мира идет впереди других стран».

Как сообщает АПА, об этом заявил гендиректор ISESCO Абдулазиз бин Осман Аль-Тувейджри.

«Баку привлек глав государств, людей, которые не равнодушны к диалогу, миру, безопасности и развитию. Эти люди собираются вместе, проводят обсуждения, и пытаются решить важные для человечества вопросы», - сказал он.