Германия поставит 25 эскалаторов для Бакинского метрополитена

2017-05-05 12:32 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, Thyssenkrupp Elevator выиграла тендеры на поставку 25 эскалаторов для станций метро в Баку в течение следующих трех лет. Контракт стоимостью в десятки миллионов евро предусматривает поставку 8 эскалаторов для станции метро «Сахиль» и «Хатаи», и 17 эскалаторов для одной из новых станций метро.

Четыре эскалатора длиной 48,7 метров каждый, которые будут установлены на станции «Хатаи», станут самыми длинными из когда-либо произведенных компанией Thyssenkrupp.

Установка новых эскалаторов повысит пропускную способность станций Бакинского метро на 30% и обеспечит эффективный пассажиропоток из почти 222 млн. пассажиров в год.

Thyssenkrupp Elevator имеет более 900 отделений по всему миру.

Бакинский метрополитен действует с 1967 года. В настоящее время он состоит из двух линий и 25 действующих станций. До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76.