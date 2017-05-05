Ильхам Алиев на открытии IV Всемирного форума межкультурного диалога – ОБНОВЛЕНО

2017-05-05 10:57 | www.oxu.az | 2

«Избрание Азербайджана непостоянным членом Совбеза ООН еще раз утвердило престиж нашей страны».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога.

Глава государства заявил, что Азербайджан подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве с 9 странами – членами Евросоюза:

«Азербайджан вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности, Южный газовый коридор на первом этапе объединит семь стран. Эти страны станут нашими естественными партнерами, мы будем взаимозависимы друг от друга. Инициированные Азербайджаном проекты являются инвестицией, вложенной нашей страной в международное сотрудничество».

По словам президента, также необходимо устранить причины радикализма.

10:45

«Азербайджан превратился в международный центр в сфере мультикультурализма».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога.

Глава государства отметил, что проводимый сегодня Форум, можно сказать, охватывает весь мир:

«У Азербайджана есть древняя история, культура. В прошлом году мы отметили 25-летие построения независимости. Все это демонстрирует, что можно добиться больших успехов, если ваша судьба в ваших руках. Больших успехов можно добиться только будучи свободным. Азербайджан никогда за свою историю не был так силен. Азербайджан динамично развивающаяся страна, которая в то же время связана со своими корнями».

Президент Ильхам Алиев отметил, что единственная проблема, с которой столкнулся Азербайджан, это оккупация наших земель Арменией:

«Нагорно-карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов оккупированы. Против Азербайджана была проведена политика этнической чистки, разрушены мечети. Мы восстановили армянскую церковь в центре Баку, Армения же разрушила все наше культурное наследие на оккупированных территориях. Миссии ОБСЕ также подтвердили это».

Глава государства отметил, что Армения не выполняет 4 резолюции Совбеза ООН, требующих освобождения наших земель от оккупации:

«Иногда резолюции ООН выполняются в течение нескольких часов. Что касается Азербайджана, эти резолюции не выполняются годами, это показатель двойных стандартов. Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Нагорный Карабах историческая азербайджанская территория, юридическая часть».

10:24

Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку трансформировался в глобальное международное мероприятие для обсуждения важных вопросов мировой повестки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия IV-го Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

«Шесть лет назад мы запустили инициативу по созданию форума, с того времени форум трансформировался в глобальное международное мероприятие, важную площадку для обсуждения важных вопросов мировой программы, международного диалога», - заявил президент, подчеркнув важность дискуссий, которые пройдут в эти два дня.

По словам президента, Азербайджан веками был местом, где встречались цивилизации и культуры, отметив, что этому способствовала география, история страны, развитие Азербайджана.

«Азербайджан - это мультиэтническое, мультиконфесиональное государство, представители разных религий живут тут в мире и гармонии», - заявил президент.

Н.О.

