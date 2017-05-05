Филиппины пожалуются в ООН на спецдокладчика, не согласовавшую визит в страну

2017-05-05 11:00 | www.oxu.az | 2

Власти Филиппин намерены пожаловаться в ООН на спецдокладчика организации, которая посетила страну без согласования с властями.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар в пятницу выступила на форуме в Маниле, где упомянула разные подходы к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что визит Калламар носил неофициальный характер.

Представитель президента Филиппин Эрнесто Абелла заявил, что власти официально приглашали Калламар посетить страну еще в сентябре прошлого года, но не получили ответа.

По его словам, это является «четким сигналом» незаинтересованности сотрудницы ООН в объективной оценке ситуации.

Б.Г.