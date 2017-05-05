Ailə TV запустил новый корпоративный сайт

2017-05-05 12:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня по адресу aile.tv доступен новый, более функциональный сайт Ailə TV. Новый сайт, где представлены услуги интернет провайдера, кабельного и интерактивного телевидения, создаёт посетителям широкие возможности, говорится в сообщении пресс-службы компании Caspian Telecom.

Теперь абоненты и потенциальные клиенты компании могут удобно и оперативно получить интересующую их информацию об услугах компании. Кроме того, на сайте доступен удобный интерфейс формы онлайн заявки на продукты и услуги компании. Сайт адаптирован для мобильных и стационарных устройств и доступен во всех браузерах.

В распоряжении абонентов онлайн чат, который круглосуточно на связи для консультаций. Также для удобства абонентов создан специальный раздел FAQ, состоящий из часто возникающих вопросов и ответов.

Новости компании публикуются в специальном новостном блоке через twitter.

Напомним, что новый сайт Ailə TV был разработан веб-студией "Штурман".