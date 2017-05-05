В Туркменистане аккредитован посол Бельгии

2017-05-05 12:54 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Бельгии Берта Схофа, говорится в сообщении туркменского правительства.

В числе приоритетных направлений взаимодействия названы топливно-энергетическая сфера, сельское хозяйство. В сообщении туркменского внешнеполитического ведомства говорится, что с послом Бельгии состоялась встреча и в МИДе страны.

Стороны отметили высокий уровень политического сотрудничества между Туркменистаном и Бельгией. На встрече состоялось обсуждение возможностей установления тесных связей между бизнес-структурами двух стран.

Ашхабад и Брюссель в последние годы активизировали экономические взаимоотношения. Официальное представительство в туркменской столице открыла бельгийская ENEX process engineering SA, сотрудничающая в перерабатывающей и химической индустрии, сфере телекоммуникаций, а также внедрении экологически чистых энергосберегающих технологий.

(Автор: Гусейн Гасанов)