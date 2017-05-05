Зарплату руководства ЦБА сократили на 21 тыс. манатов

2017-05-05 12:35 | www.apa.az | 3

В 2016 году руководству Центробанка Азербайджана (ЦБА) выплатили 869 тыс. манатов в качестве заработной платы.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в аудиторском отчете ЦБА за прошлый год. Отчет подготовлен ООО PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan. В 2015 году заработная плата руководства ЦБА составляла 890 тыс. манатов. Таким образом, заработная плата руководства Центробанка сократилась на 2,36% или 21 тыс. манатов. Командировочные расходы ЦБА в 2016 году сокращены на 9,09% до 143 тыс. манатов.