Названо число уволенных работников банковского сектора

2017-05-05 11:08 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 1 апреля 2017 года, число работников банковского сектора Азербайджана составило 16 312 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в статистике Палаты надзора над финансовыми рынками.

Анализ цифр показывает, что в марте банковский сектор покинуло 350 человек. Так, согласно статистике за февраль, число работников банковского сектора составило 16 662 человека.

В целом, за 3 месяца этого года банковский сектор покинуло 653 человека. По состоянию на 1 января этого года число работников банковского сектора составило 16 947 человек.

Отметим, что в первом квартале этого года в стране действовало 32 банка.

У.А.

