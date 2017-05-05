Названо число уволенных работников банковского сектора
2017-05-05 11:08 | www.oxu.az | 2
По состоянию на 1 апреля 2017 года, число работников банковского сектора Азербайджана составило 16 312 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в статистике Палаты надзора над финансовыми рынками.
Анализ цифр показывает, что в марте банковский сектор покинуло 350 человек. Так, согласно статистике за февраль, число работников банковского сектора составило 16 662 человека.
В целом, за 3 месяца этого года банковский сектор покинуло 653 человека. По состоянию на 1 января этого года число работников банковского сектора составило 16 947 человек.
Отметим, что в первом квартале этого года в стране действовало 32 банка.