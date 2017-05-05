Зоны деэскалации в Сирии закрыты для авиации западной коалиции

2017-05-05 13:00 | www.trend.az | 3

Работа авиации коалиции в зонах деэскалации в Сирии невозможна, страны-гаранты будут тщательно отслеживать все действия на этом направлении, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

"Работа авиации в зонах деэскалации, особенно сил международной коалиции, не предусматривается абсолютно — с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос закрыт. Единственное, где может работать авиация международной коалиции — по объектам "Исламского государства" (ИГ), которые располагаются в районе сосредоточения сил этой группировки — в районе Ракки, в других населенных пунктах в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора и на иракской территории", — сказал Лаврентьев журналистам.

"Что касается их действий в зонах деэскалации, в настоящий момент все эти зоны закрыты для их полетов. В меморандуме это не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями, и мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении", — отметил он.

В Астане 3-4 мая прошли переговоры по Сирии, в которых участвовали представители стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участники переговоров в четверг подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии.