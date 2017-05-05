Эльмар Мамедъяров: «Без сотрудничества мы не сможем победить в борьбе против терроризма»

2017-05-05 13:12 | www.apa.az | 3

«В Азербайджане мы придаем значение мультикультурному диалогу».

Как сообщает АПА, об этом в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога на панели «Межкультурный диалог по вопросам продовольственной безопасности и устойчивости общества: Основные элементы в достижении устойчивого развития и мира» сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, прошлый год в Азербайджане был объявлен годом мультикультурализма, этот год – Годом исламской солидарности: «Роль общества очень велика. Поэтому мы придаем значение проведению форумов. Моя страна пострадала от ужасного террора. Без сотрудничества мы не сможем победить в борьбе против терроризма. Иногда наблюдается исламофобия, проявление неуважения к религиозным памятникам. Спорт и образование очень важны в вопросе победы над экстремизмом. Если молодые люди не защищены с социальной точки зрения, то их вовлекут в различные экстремистские группировки. Иногда экстремизм стоит в центре конфликтов. Если мы говорим о решении конфликтов, то следует делать это совместными усилиями против экстремизма. Думаю, что эта конференция станет хорошей почвой для новых идей. Международная общественность должна продолжить работу в этом направлении. Развивая диалог, сегодня мы можем навести мосты».