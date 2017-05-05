Заместитель генсека ООН: «Экстремисты различными способами наносят урон обществу»

2017-05-05 13:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на панельных обсуждениях «Развитие диалога и наведение мостов: средства для предотвращения насильственного экстремизма» в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога заявил исполняющий обязанности заместителя генсека ООН, руководитель Департамента общественной информации Махир Нассер.

Он сказал, что сегодня весь мир получает и передает информацию посредством интернета: «Сегодня террористические организации для ведения своих грязных действий также пользуются общим программным обеспечением. Интернет для них является средством. Посредством сообщений они привлекают к себе людей с низким уровнем дохода. Наведение мостов между образованием, диалогом и общинами является очень важным. В мире проживают 1 млрд. 800 млн. молодых людей. Мы должны быть ближе к ним. Ключи от будущего находятся в их руках. Мы должны работать для их благополучия».